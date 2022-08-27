Nintendo не станет поднимать цены на Switch вслед за Sony

Японская компания Nintendo не планирует повышать стоимость портативных консолей Nintendo Switch. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает портал Eurogamer. Ранее о подорожании PlayStation 5 заявила Sony.

«Хотя окончательная цена для покупателей всегда определяется розничными сетями, Nintendo не планирует повышать цену на свое оборудование», — отметили в компании.

Microsoft ранее также уведомила пользователей, что не будет поднимать цены на Xbox Series X/S.

Отмечается, что реакция Nintendo и Microsoft связана с недавним сообщением Sony о том, что из-за инфляции компания вынуждена пересмотреть стоимость PlayStation 5 в ряде стран. Аналитик Пирс Хардинг-Роллс предположил, что подорожание никак не повлияет на спрос пользователей и прибыль Sony.

Весной 2022 года Nintendo приостановила поставки игр и консолей в Россию. Ограничение также коснулось временно неработающий цифровой магазин eShop.