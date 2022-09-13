Министр обороны Японии посетит США и встретится с главой Пентагона

Министр обороны Японии Ясукадзу Хамада во вторник отправится в США, где проведет встречу с главой Пентагона Ллойдом Остином. Об этом Хамада сообщил журналистам, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным агентства Kyodo, первая на посту главы японского оборонного ведомства встреча Хамады с американским коллегой пройдет 14 сентября. Ожидается, что министр обороны Японии проинформирует главу Пентагона о предстоящем пересмотре политики безопасности и оборонной политики, который японские власти планируют осуществить до конца года.

Токио намеревается пересмотреть основные положения оборонной программы Японии. Ожидается, что в рамках пересмотра могут принять решение повысить военные расходы государства до уровня выше 2% от валового внутреннего продукта. Правящая Либерально-демократическая партия Японии также выступает за включение в основные документы по военной политике положения о праве страны на обладание возможностью нанесения удара по военным базам на территории потенциального противника в случае явных признаков его подготовки к агрессии.