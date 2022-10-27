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В Перу отменили режим чрезвычайного положения

Другие страны Материалы 27 октября 2022 08:48 (UTC +04:00)
В Перу отменили режим чрезвычайного положения

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Совет министров (правительство) Перу принял решение отменить режим чрезвычайного положения, который был введен в марте 2020 года для предотвращения распространения коронавируса на территории страны. Об этом в среду сообщило правительство южноамериканской республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня Совет министров согласился отменить чрезвычайное положение, введенное из-за COVID-19, благодаря прогрессу в вакцинации и снижению числа случаев заражения. Все ограничения сняты, - говорится в сообщении, размещенном в Twitter пресс-службы правительства. - Тем, кто не вакцинировался, мы настоятельно рекомендуем сделать это".

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