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В Канаде столкнулись грузовик и школьный автобус

Другие страны Материалы 5 ноября 2022 07:52 (UTC +04:00)
В Канаде столкнулись грузовик и школьный автобус

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Пять человек, в том числе трое детей, пострадали в результате столкновения школьного автобуса и грузовика на одном из перекрестков в Спрюс-Гроув - пригороде Эдмонтона (провинция Альберта). Об этом сообщил телеканал CTV, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, всего в момент аварии в автобусе были трое детей в возрасте от восьми до 13 лет. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Водители транспортных средств также пострадали и были доставлены в больницу.

В результате столкновения грузовик перевернулся. Причины ДТП устанавливаются.

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