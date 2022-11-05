В Канаде столкнулись грузовик и школьный автобус

Пять человек, в том числе трое детей, пострадали в результате столкновения школьного автобуса и грузовика на одном из перекрестков в Спрюс-Гроув - пригороде Эдмонтона (провинция Альберта). Об этом сообщил телеканал CTV, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, всего в момент аварии в автобусе были трое детей в возрасте от восьми до 13 лет. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Водители транспортных средств также пострадали и были доставлены в больницу.

В результате столкновения грузовик перевернулся. Причины ДТП устанавливаются.