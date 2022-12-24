В Канаде из-за снегопада на Трансканадском шоссе попали в аварии до 100 автомобилей

Порядка 100 автомобилей попали в несколько аварий на участке Трансканадского шоссе между городами Лондон и Тилбери в провинции Онтарио. Об этом в пятницу сообщил телеканал CTV со ссылкой на региональную полицию, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

О жертвах и пострадавших пока информации не поступало. Причиной аварий стал сильный снегопад, который в ночь с четверга на пятницу произошел в восточных канадских провинциях - Онтарио и Квебек.

По данным Национального метеобюро Канады, в некоторых частях Онтарио до воскресенья может выпасть до 50 см снега, что составляет около месячной нормы осадков.