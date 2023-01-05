В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,7

БАКУ /Trend/ - Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано на северо-востоке Афганистана. Об этом в четверг сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, сообщает в четверг Trend со ссылкой на TACC.

Эпицентр находился на расстоянии 177 км к востоку от города Кундуз с населением более 161 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 191 км. Информации о пострадавших не поступало.

Землетрясение ощущалось в регионах Узбекистана, сообщили ТАСС в Центре сейсмопрогностического мониторинга Узбекистана при МЧС республики. Как сообщил собеседник агентства, землетрясение произошло сегодня в 19:25 по ташкентскому времени. Расстояние от эпицентра до Ташкента составило 562 км в юго-восточном направлении. Отголоски подземных толчков ощутили жители столицы Узбекистана, Ташкентской, Сурхандарьинской, Джизакской, Сырдарьинской, Самаркандской, Андижанской, Ферганской, Наманганской, Бухарской, Навоийской, Хорезмской областей и Каракалпакии.