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В результате землетрясения вблизи Токио пострадали три человека

Другие страны Материалы 11 мая 2023 04:29 (UTC +04:00)
В результате землетрясения вблизи Токио пострадали три человека

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По меньшей мере три человека получили травмы в результате землетрясения магнитудой 5,2, которое произошло в ночь со среды на четверг к востоку от Токио. Об этом сообщил телеканал NHK, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Травмы были диагностированы у женщин в возрасте от 60 до 80 лет, они получили их в результате падения. Пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы, их состояние оценивается как стабильное.

По данным агентства Kyodo, в связи с произошедшим в канцелярии премьер-министра Японии Фумио Кисиды начал работу центр по контролю за ситуацией вокруг землетрясения. Цель его деятельности заключается в сборе и анализе информации о последствиях подземных толчков.

Изначально метеорологическое управление Японии проинформировало, что магнитуда землетрясения составила 5,4, однако затем она была понижена до 5,2. Эпицентр подземных толчков находился на территории прилегающей к столице префектуры Тиба. Очаг залегал на глубине примерно 40 км. Землетрясение ощущалось в нескольких районах востока Японии, включая Токио.

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