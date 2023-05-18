Парламент Японии отклонил проект резолюции о недоверии министру финансов

Депутаты от правящей в Японии коалиции большинством голосов отклонили в четверг проект резолюции о выражении недоверия министру финансов Сюнъити Судзуки, который внесла оппозиционная Конституционно-демократическая партия (КДП). На пленарном заседании нижней палаты парламента против этого документа проголосовала и часть оппозиции. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал NHK.

Тем не менее путем обсуждения этого документа КДП сумела на три дня затянуть начало процесса принятия в парламенте законопроектов о резком повышении военных расходов страны. Конституционные демократы выражают особое возмущение тем, что правительство намерено направить на увеличение ассигнований на вооруженные силы часть средств, собранных в виде особого налога с населения на восстановление районов, пострадавших от разрушительного цунами в марте 2011 года.

Несмотря на демарш в виде попытки вынесения вотума недоверия министру финансов, правительство намерено в пятницу начать процесс утверждения законопроектов о военных расходов. В конце прошлого года оно приняло решение к 2027 году увеличить их вдвое и довести по аналогии со странами НАТО до 2% от валового внутреннего продукта. Предполагается, в частности, создать ракетный потенциал, позволяющий наносить удары по территории потенциального противника.