Самолет Azur Air совершил экстренную посадку в Атлантик-Сити

Самолет авиакомпании Azur Air, который летел из России на Кубу, совершил экстренную посадку в Атлантик-Сити из-за повышенного расхода топлива, передает ТАСС со ссылкой на директора по связям с общественностью авиакомпании Анастасию Матюшину.

"При выполнении рейса ZF 555 авиакомпании Azur Air, следовавшего по маршруту Москва - Варадеро (Куба), экипаж обнаружил повышенный расход топлива. Командир принял решение совершить посадку на запасном аэродроме. Посадка прошла в штатном режиме", - отметила Анастасия Матюшина.

Она также сообщила, что авиакомпания договорилась о переводе пассажиров в терминал, об организации для них питания, также рассматривает возможность предоставления гостиницы пассажирам при более длительной задержке.

В настоящий момент американские технические специалисты проводят осмотр воздушного судна.

На борту самолета находились 294 пассажира и 14 членов экипажа, которые в настоящее время пребывают в зоне ожидания аэропорта, сообщило ранее генконсульство РФ в США.

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