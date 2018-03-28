Управляющую ТЦ "Зимняя вишня" арестовали на два месяца

28 марта 2018 15:45 (UTC+04:00)

Заводский районный суд Кемерово в среду арестовал первую фигурантку дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" — управляющую торгового центра Надежду Судденок, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Избрать в отношении Судденок меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 29 дней, то есть до 25 мая", — огласил решение судья.

Обвиняемая заявила, что будет обжаловать это решение. Защита просила отпустить Судденок под домашний арест. Следствие же апеллировало к стандартному набору опасений: на свободе она может скрыться, в том числе за рубеж, повлиять на расследование, надавить на свидетелей и так далее.

На очереди решения по еще четырем фигурантам. В их числе — технический директор компании-собственника здания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации, и охранник, который, по данным СК РФ, при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Сгоревшее здание подлежит сносу. Сегодня в России день национального траура по жертвам трагедии.

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