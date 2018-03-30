Россиянина Никулина забрали из Чехии на спецсамолете минюста США

30 марта 2018 17:42 (UTC+04:00)

Обвиняемый в хакерстве в РФ и США россиянин Евгений Никулин был экстрадирован в США вскоре после полуночи в пятницу на спецсамолете американского минюста, сообщает РИА Новости со ссылкой на пражский портал České noviny.

"Чехия выдала обвиняемого в хакерстве россиянина Евгения Никулина в США. Сегодня вскоре после полуночи из Праги в Вашингтон вылетел самолет министерства юстиции США, который используется для транспортировки заключенных. Самолет типа Gulfstream V, который прибыл в Прагу в субботу 24 марта, сегодня в 00.06 вылетел до Манассаса неподалеку от Вашингтона, где приземлился в 9.05 по центрально-европейскому времени", — сообщил пражский портал.

Как сообщил РИА Новости адвокат россиянина Мартин Садилек, он узнал об экстрадиции своего подзащитного в США из сообщений СМИ. Минюст Чехии не проинформировал адвоката об этом.

По данным портала, о выдаче Никулина в США на этой неделе говорил с чешскими политиками спикер Палаты представителей США Пол Райан, находившийся в Чехии с частным визитом.

"По словам Райана, Вашингтон не хочет ничего иного, кроме как придерживаться законов. При этом Райан отверг предположения о том, что он пытался оказать давление на представителей Чехии", — написал портал České noviny.

Чешская полиция в сотрудничестве с ФБР США задержала Никулина в Праге 5 октября 2016 года. Он обвиняется американскими судебными органами в незаконном получении доступа к данным из социальной сети LinkedIn и серверам Dropbox и Formspring. Также ордер на арест Никулина был выдан Коптевским районным судом Москвы по обвинению в краже 3450 долларов посредством электронной платежной системы Webmoney. Чешский минюст получил 22 ноября 2016 года запросы на выдачу Никулина одновременно из Москвы и Вашингтона. В мае 2017 года пражский горсуд постановил, что Никулин может быть экстрадирован как в РФ, так и в США. Обвиняемый опротестовал решение горсуда в части его возможной выдачи в США, однако Верховный суд в Праге 24 ноября 2017 года вынес решение, что Никулин может быть выдан в США.

Окончательное решение о выдаче Никулина в США, в соответствии с чешским законодательством, принял глава минюста Роберт Пеликан.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Македония выступает за развитие отношений с Россией
Россия 17:38
Россия высылает послов Финляндии, Италии и Нидерландов
Россия 16:29
Ученые из США начали клинические испытания универсальной вакцины от рака
США 15:31
Китай надеется, что Россия и США смогут решить противоречия путем диалога
Китай 15:25
Обвиняемого в хакерстве россиянина отправили из Чехии в США
Европа 15:15
В МИД РФ вызваны послы западных стран
Россия 15:00
"Роснефть" и BP обнаружили запасы на Байкаловском месторождении
Россия 14:17
Путин поздравил ас-Сиси с победой на президентских выборах в Египте
Россия 14:10
Беларусь заинтересована развивать сотрудничество с американским штатом Юта
Беларусь 13:40
Из генконсульства США в Петербурге начали вывозить коробки и мебель
Россия 13:10
Facebook усилит меры безопасности перед выборами в США
США 12:39
Tesla отзывает более 120 тысяч автомобилей Model S
США 12:01
Алекперов: "Лукойл" пока не рассматривает Сирию как страну для инвестиций
Россия 11:47
Секута: Имеется потенциал для более активного участия компаний США в энергосекторе Азербайджана
Энергетика 11:40
Глава китайского МИД посетит Россию
Россия 11:37
Путин поздравил еврейскую общину страны с Песахом
Россия 11:31
Лавров и Де Мистура подтвердили эффективность переговоров в Астане
Россия 11:23
BMW отзывает 1,2 тысячи кроссоверов X3 в России‍
Россия 10:38