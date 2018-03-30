Россиянина Никулина забрали из Чехии на спецсамолете минюста США

Обвиняемый в хакерстве в РФ и США россиянин Евгений Никулин был экстрадирован в США вскоре после полуночи в пятницу на спецсамолете американского минюста, сообщает РИА Новости со ссылкой на пражский портал České noviny.

"Чехия выдала обвиняемого в хакерстве россиянина Евгения Никулина в США. Сегодня вскоре после полуночи из Праги в Вашингтон вылетел самолет министерства юстиции США, который используется для транспортировки заключенных. Самолет типа Gulfstream V, который прибыл в Прагу в субботу 24 марта, сегодня в 00.06 вылетел до Манассаса неподалеку от Вашингтона, где приземлился в 9.05 по центрально-европейскому времени", — сообщил пражский портал.

Как сообщил РИА Новости адвокат россиянина Мартин Садилек, он узнал об экстрадиции своего подзащитного в США из сообщений СМИ. Минюст Чехии не проинформировал адвоката об этом.

По данным портала, о выдаче Никулина в США на этой неделе говорил с чешскими политиками спикер Палаты представителей США Пол Райан, находившийся в Чехии с частным визитом.

"По словам Райана, Вашингтон не хочет ничего иного, кроме как придерживаться законов. При этом Райан отверг предположения о том, что он пытался оказать давление на представителей Чехии", — написал портал České noviny.

Чешская полиция в сотрудничестве с ФБР США задержала Никулина в Праге 5 октября 2016 года. Он обвиняется американскими судебными органами в незаконном получении доступа к данным из социальной сети LinkedIn и серверам Dropbox и Formspring. Также ордер на арест Никулина был выдан Коптевским районным судом Москвы по обвинению в краже 3450 долларов посредством электронной платежной системы Webmoney. Чешский минюст получил 22 ноября 2016 года запросы на выдачу Никулина одновременно из Москвы и Вашингтона. В мае 2017 года пражский горсуд постановил, что Никулин может быть экстрадирован как в РФ, так и в США. Обвиняемый опротестовал решение горсуда в части его возможной выдачи в США, однако Верховный суд в Праге 24 ноября 2017 года вынес решение, что Никулин может быть выдан в США.

Окончательное решение о выдаче Никулина в США, в соответствии с чешским законодательством, принял глава минюста Роберт Пеликан.

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