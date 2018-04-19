Дуров: Telegram продолжает работу в РФ, несмотря на блокировку 18 млн IP-адресов

Мессенджер Telegram продолжает оставаться доступным в России, сообщил в четверг основатель Telegram Павел Дуров. По его данным, за четыре дня было заблокировано 18 млн IP-адресов после решения суда о блокировке мессенджера по требованию Роскомнадзора, передает ТАСС.

"Telegram продолжает оставаться доступным российским пользователям, несмотря на блокировку властями РФ более 18 миллионов IP-адресов за последние 4 дня", - написал он на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке доступа к мессенджеру Telegram в России за непредоставление ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей. Telegram заявлял, что выполнить это требование технически невозможно, поскольку ключи хранятся на устройствах пользователей.

16 апреля операторы связи приступили к процедуре блокировки Telegram в соответствии с решением суда. Также в понедельник Роскомнадзор начал блокировку IР-адресов подсети Amazon и еще одного ресурса, которые Telegram использует для работы мессенджера.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщал, что ведомство занесло в реестр запрещенной информации 18 подсетей хостингов Google и Amazon. Как отметил Жаров, компании проинформированы о значительном количестве IP-адресов, хранящихся в их облачных сервисах, которые выгружены на блокировку.

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