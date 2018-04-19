Дуров: Telegram продолжает работу в РФ, несмотря на блокировку 18 млн IP-адресов

19 апреля 2018 19:19 (UTC+04:00)

Мессенджер Telegram продолжает оставаться доступным в России, сообщил в четверг основатель Telegram Павел Дуров. По его данным, за четыре дня было заблокировано 18 млн IP-адресов после решения суда о блокировке мессенджера по требованию Роскомнадзора, передает ТАСС.

"Telegram продолжает оставаться доступным российским пользователям, несмотря на блокировку властями РФ более 18 миллионов IP-адресов за последние 4 дня", - написал он на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке доступа к мессенджеру Telegram в России за непредоставление ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей. Telegram заявлял, что выполнить это требование технически невозможно, поскольку ключи хранятся на устройствах пользователей.

16 апреля операторы связи приступили к процедуре блокировки Telegram в соответствии с решением суда. Также в понедельник Роскомнадзор начал блокировку IР-адресов подсети Amazon и еще одного ресурса, которые Telegram использует для работы мессенджера.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщал, что ведомство занесло в реестр запрещенной информации 18 подсетей хостингов Google и Amazon. Как отметил Жаров, компании проинформированы о значительном количестве IP-адресов, хранящихся в их облачных сервисах, которые выгружены на блокировку.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
«Яндекс» поможет продаже узбекских товаров в России
Бизнес 18:58
Правительство России утвердило сроки хранения данных по "закону Яровой"
Россия 18:51
Россию и Азербайджан связывают стратегические партнерские отношения – МИД
Политика 18:30
В НАТО рассказали подробности о встрече Герасимова и Скапарротти в Баку
Политика 17:36
Герасимов и главком НАТО на встрече в Баку подтвердили готовность к продолжению диалога
Политика 17:31
Узбекистан и Россия завершают обсуждение соглашения о поставках российской нефти
Энергетика 17:10
Лавров обсудит с де Мистурой урегулирование в Сирии в контексте ударов США
Россия 16:47
Герасимов и Скапаротти обсудили в Баку военную деятельность России и НАТО в Европе
Политика 16:22
Узбекистан может подписать с Россией соглашение о строительстве АЭС в ближайшее время
Энергетика 16:00
Российская торговая сеть намерена расширять свою деятельность в Азербайджане
Бизнес 15:56
Россия запросила консультации через ВТО по тарифам США на сталь и алюминий
Россия 15:07
США надеются, что контрмеры России не затронут "ядерное нераспространение"
Россия 14:58
В России вышла книга о роли бакинской нефти в Великой победе
Общество 14:54
Де Мистура планирует встретиться с Лавровым и Шойгу для обсуждения Сирии
Россия 14:22
РФ потребовала от США в ВТО компенсации за тарифы на алюминий и сталь
Россия 13:59
Глава российского Генштаба встретится с главкомом НАТО в Баку
Политика 12:47
Трамп заявил о "жесткой схватке" между Россией и США в Сирии
США 12:15
В МИД Бельгии призвали ЕС и Россию сообща искать решения конфликта в Сирии
Европа 11:49