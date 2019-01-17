Путин заявил о готовности продлить "Турецкий поток" в европейские страны

Россия готова реализовать проекты продолжения "Турецкого потока" в европейские страны, многие проявляют к этому интерес, и ресурсов для этого у России более чем достаточно, заявил президент Владимир Путин, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Что касается вопросов энергетики, то мы готовы реализовать проекты продолжения "Турецкого потока" в европейские страны, европейским потребителям. Многие проявляют к этому интерес, нужно соответствующим образом только все оформить. Но мы готовы, у нас и ресурсов, как вы знаете, более чем достаточно. Здесь вообще нет никаких проблем", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-сербских переговоров.

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