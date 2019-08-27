Путин: до конца года газ по "Турецкому потоку" начнет поступать в Турцию

27 августа 2019 22:52 (UTC+04:00)

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российский газ по "Турецкому потоку" начнет поступать в Турцию уже до конца текущего года, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По графику идет строительство "Турецкого потока". Исходим из того, что уже до конца года российский газ начнет поступать турецким потребителям. А после увеличения мощности "Турецкого потока" за счет второй ветки поставки будут осуществляться транзитом в Европу через территорию Турции", - сообщил Путин в ходе совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Президент отметил в целом, что Россия и Турция тесно сотрудничают в энергетике. Он напомнил, что компания "Росатом" возводит первую в Турции АЭС "Аккую". Первый энергоблок должен быть запущен в 2023 году к столетнему юбилею Турецкой Республики, добавил он. "Подчеркну, оба проекта - и АЭС "Аккую" и "Турецкий поток" - отвечают самым высоким экологическим и технологическим требованиям, станут важнейшими элементами обеспечения региональной и общеевропейской энергетической безопасности", - заключил Путин.

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