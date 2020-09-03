"Аэрофлот" с 11 сентября возобновит полеты в Дубай

Авиакомпания "Аэрофлот" с 11 сентября 2020 года возобновит полеты в Дубай. Как сообщила журналистам пресс-секретарь авиаперевозчика Юлия Спивакова, полеты будут выполняться дважды в неделю, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Аэрофлот" с 11 сентября возобновляет полеты в Дубай. Рейсы будут выполняться два раза в неделю - по пятницам и воскресеньям. Продажа билетов уже открыта на официальном сайте авиакомпании", - сказала она.

3 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с Египтом (три рейса в неделю), ОАЭ и Мальдивами (по два рейса в неделю). Такое решение было предложено оперативным штабом исходя из озвученных ранее критериев (40 новых случаев коронавирусной инфекции в течение 14 дней на 100 тыс. населения, не более 1% за 14 дней суточного прироста новых случаев и коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции за 7 дней не более 1) и на основе принципов взаимности.

Россия из-за пандемии коронавируса приостановила международное авиасообщение в конце марта. С 1 августа российские власти возобновили регулярные рейсы с Лондоном, Стамбулом и Танзанией. С 10 августа открылись прямые рейсы в Турцию - Анталью, Даламан и Бодрум.