В России введен всеобщий масочный режим

Роспотребнадзор постановил, что абсолютно все граждане России обязаны носить маски, находясь в общественных местах - в такси, общественном транспорте, на парковках, в лифтах, передает Trend со ссылкой на rg.ru.

Кроме того, с 23:00 до 06:00 будут запрещены зрелищно-развлекательные мероприятия и оказание услуг общественного питания. Таким образом, изменится режим работы баров, кафе, ресторанов, клубов.

Также, согласно документу, будет усилен режим дезинфекции.

Постановление ведомства вступает в силу 28 октября.