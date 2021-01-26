В России сообщают о сбое в работе Facebook, Instagram и WhatsApp

Проблемы в работе социальных сетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp наблюдаются в России. Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Проблемы в Instagram возникают в основном с загрузкой (около 53%), еще примерно 27% пользователей испытывают проблемы при входе в социальную сеть, а около 19% не могут воспользоваться сайтом сервиса. В Facebook больше всего неполадок наблюдается в работе с сайтом (73%) и при входе на сайт (16%). Большинство жалоб на WhatsApp касается подключения к серверу (85%), работы с веб-сайтом (12%) и авторизации (1%).

Соцсети Facebook и Instagram, а также мессенджер WhatsApp принадлежат компании Facebook.