В России сообщают о сбое в работе Facebook, Instagram и WhatsApp
Проблемы в работе социальных сетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp наблюдаются в России. Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Проблемы в Instagram возникают в основном с загрузкой (около 53%), еще примерно 27% пользователей испытывают проблемы при входе в социальную сеть, а около 19% не могут воспользоваться сайтом сервиса. В Facebook больше всего неполадок наблюдается в работе с сайтом (73%) и при входе на сайт (16%). Большинство жалоб на WhatsApp касается подключения к серверу (85%), работы с веб-сайтом (12%) и авторизации (1%).
Соцсети Facebook и Instagram, а также мессенджер WhatsApp принадлежат компании Facebook.
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