Лавров заявил, что Россия не ждет прорывов от саммита Путина и Байдена

Москва не ожидает, что на саммите президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена удастся достичь каких-то прорывных договоренностей. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на форуме "Примаковские чтения", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"У нас нет никаких завышенных ожиданий, никаких иллюзий [относительно саммита], что грядут какие-то прорывы. Но есть объективная необходимость в обмене мнениями на высшем уровне о том, какие угрозы видят Россия и США, как две крупнейшие ядерные державы на международной арене", - сказал Лавров.

Кроме того, Лавров выразил надежду, что американская сторона при подготовке к саммиту РФ - США проведет работу рад ошибками прошлых лет.

"Те, кто занимается Российской Федерацией, надеюсь, что они оценят действия, интересы и позицию России, наши красные линии в конце концов, и сделают работу над ошибками прошлых лет и откажутся от ведения диалога исключительно с позиции претензии на гегемонию в мировых делах", - указал он.