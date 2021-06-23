В здании МВД России произошел пожар

Ликвидировано задымление в здании МВД России на Житной улице в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.Передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В одном из технических помещений на шестом этаже появилось задымление, оно постепенно рассеивается. Пострадавших нет", - сказали в главке.

Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что возгорание, площадь которого составила 10 кв. м, потушено.

В МВД в свою очередь пояснили, что перегрузка системы охлаждения привела к задымлению в серверной.