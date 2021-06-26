Первые дозы вакцины "Спутник Лайт" поступили в гражданский оборот

Первые серии вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" выпущены в гражданский оборот. Ожидается, что до конца июня в оборот поступит около 2,5 млн доз. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам в субботу министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Вчера завершен этап контроля, и первые серии "Спутник Лайт" вышли с производства в гражданский оборот. Мы планируем, что до конца июня около 2,5 млн доз поступит в гражданский оборот", - сказал он во время посещения городской поликлиники в Белгороде.

"Спутник Лайт" преимущественно предназначена для тех, кто уже переболел коронавирусной инфекцией, а также для ранее провакцинированных граждан, добавил Мурашко. "Есть поручение председателя правительства по выпуску и закупке вакцины "Спутник лайт". Она идет однокомпонентная, преимущественно будет использоваться для вакцинации переболевших и ранее вакцинированных, но и мы считаем, что для определенных категорий населения также будем использовать. Она разрешена для использования только до 60 [лет]", - сказал он.

Подъем заболеваемости новой коронавирусной инфекцией наблюдается в мегаполисах, именно поэтому следует ускорить темпы вакцинации, добавил министр здравоохранения. "Конечно, желательно, чтобы люди понимали, что чем раньше это сделаем (вакцинируемся от коронавируса), тем лучше. Потому что мы видим, что в крупных мегаполисах идет подъем заболеваемости, и тем более планируя отпускной период, нужно это сделать", - сказал министр.

"Спутник Лайт" - однокомпонентная интраназальная вакцина. Является первым компонентом вакцины "Спутник V". Эффективность препарата составляет почти 80% с 28-го дня после прививки.