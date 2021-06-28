Путин и Си Цзиньпин в день 20-летия Договора о дружбе проведут переговоры

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник, 28 июня, проведут переговоры, приуроченные к двадцатой годовщине подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Беседа пройдет по видеосвязи, сообщила пресс-служба Кремля, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"28 июня 2021 года в формате видеоконференции состоится беседа президента Российской Федерации Владимира Путина с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, приуроченная к 20-летию подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве", - говорится в сообщении пресс-службы российского лидера.

В Кремле уточнили, что главы государств обменяются поздравлениями и дадут оценку нынешнему состоянию и перспективам развития стратегического партнерства межу Россией и Китаем. Запланировано также обсуждение актуальных вопросов двусторонней и международной повестки дня.