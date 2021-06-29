Разработчик "Спутника V" заявил, что вакцинация третьей дозой препарата безопасна
Вакцинация третьей дозой вакцины "Спутник V" безопасна, кроме того, титр антител после такой процедуры может быть больше, чем после первых двух доз. Об этом на пресс-конференции во вторник заявил заместитель директора Центра им. Гамалеи Денис Логунов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Аденовирусные векторы не умеют размножаться в организме человека, поэтому вводить их гораздо безопасней, чем болеть. И, естественно, можно вводить аденовирусный вектор многократно, - сказал он. - Есть данные по иностранным исследованиям, есть большая группа народного исследования, <...> которая показывала, что при вакцинации в третий раз <...> вызываемый ответ даже больше, чем после первых двух <...> Вакцинация переносится безопасно, во-вторых, титры антител становится еще выше, чем при первых двух вакцинациях".
Он также отметил, что у некоторых людей может наблюдаться полное отсутствие ответа на вакцинацию. "У человека может быть иммуносупрессия, какая-то специфическая неотвечаемость на какой-то компонент вакцины", - заключил Логунов.
В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 493 557 случаев заражения, выздоровели 4 984 037 человек, умерли 134 545. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.