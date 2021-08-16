Российская авикомпания отказалась от контрактов на самолеты Boeing 737 MAX

"Победа" (входит в группу "Аэрофлот") отказалась от контрактов на поставку самолетов Boeing 737 MAX, штрафные санкции в условиях запрета эксплуатации воздушных судов в РФ не предусмотрены. Об этом журналистам сообщил гендиректор авиакомпании Андрей Калмыков, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Да, отказались от твердых контрактов на 20 Boeing 737 MAX без штрафных санкций", - сказал он.

Ранее о том, что Utair рассчитывает на сертификацию в РФ самолетов Boeing 737 MAX, планирует обсудить с производителем перспективы исполнения контракта на поставку воздушных судов, сообщил журналистам гендиректор авиакомпании Андрей Мартиросов.