Российская авикомпания отказалась от контрактов на самолеты Boeing 737 MAX
"Победа" (входит в группу "Аэрофлот") отказалась от контрактов на поставку самолетов Boeing 737 MAX, штрафные санкции в условиях запрета эксплуатации воздушных судов в РФ не предусмотрены. Об этом журналистам сообщил гендиректор авиакомпании Андрей Калмыков, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Да, отказались от твердых контрактов на 20 Boeing 737 MAX без штрафных санкций", - сказал он.
Ранее о том, что Utair рассчитывает на сертификацию в РФ самолетов Boeing 737 MAX, планирует обсудить с производителем перспективы исполнения контракта на поставку воздушных судов, сообщил журналистам гендиректор авиакомпании Андрей Мартиросов.
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