General Motors приостанавливает поставки автомобилей в Россию

Американский автоконцерн General Motors приостанавливает экспорт автомобилей в Россию. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал Fox Business, ссылаясь на заявление автопроизводителя.

По его данным, поставки прекращаются на неопределенный срок. В компании подчеркнули, что "продолжают следить за развитием событий" в ситуации вокруг Украины и принимают меры с тем, чтобы "снизить негативное влияние" санкций.