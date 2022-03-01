General Motors приостанавливает поставки автомобилей в Россию
Американский автоконцерн General Motors приостанавливает экспорт автомобилей в Россию. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал Fox Business, ссылаясь на заявление автопроизводителя.
По его данным, поставки прекращаются на неопределенный срок. В компании подчеркнули, что "продолжают следить за развитием событий" в ситуации вокруг Украины и принимают меры с тем, чтобы "снизить негативное влияние" санкций.
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