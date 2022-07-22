ЦБ России понизил ключевую ставку до 8% годовых

Банк России резко понизил ключевую ставку сразу - на 1,5 процентных пункта, до 8% годовых, указав на низкие темпы прироста потребительских цен. Это следует из пресс-релиза регулятора по итогам заседания совета директоров, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Совет директоров Банка России 22 июля 2022 года принял решение снизить ключевую ставку на 150 б.п., до 8,00% годовых. Текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. Снижение деловой активности происходит медленнее, чем Банк России предполагал в июне. Однако внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность", - отмечает регулятор.

ЦБ указал, что будет оценивать целесообразность снижения ключевой ставки во втором полугодии 2022 года.

Регулятор прогнозирует среднюю ключевую ставку в диапазоне 10,5-10,8% годовых в 2022 г., 6,5-8,5% в 2023 г. и 6-7% в 2024 г.

По данным регулятора, несмотря на уже произошедшее снижение депозитных ставок, продолжался приток средств населения в банки.

Годовая инфляция в РФ снизится до 12-15% в 2022 году, 5-7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 г. Годовая инфляция в РФ, по оценкам на 15 июля, уменьшилась до 15,5%