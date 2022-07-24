В Москве объявлен "оранжевый" уровень опасности из-за жары

Западный антициклон обеспечивает солнечную и жаркую погоду в Москве, это четвертая с начала лета волна аномального зноя в столичном регионе. По сообщению Гидрометцентра России, в городе вновь объявлен предпоследний, "оранжевый" уровень погодной опасности, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Местами в Москве ожидается сильная жара 30...32°С", - говорится в предупреждении, которое действует с 12:00 до 18:00 воскресенья.

В метеобюро столицы "Интерфаксу" сообщили, что максимальная температура воздуха на опорной метеостанции (ВДНХ) в субботу достигала 28,2 градуса.

"Более интенсивному прогреву воздуха помешала облачность над столицей", - пояснил собеседник агентства.