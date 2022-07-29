Восемь человек погибли при пожаре в хостеле на юге Москвы

Восемь человек погибли, еще трое пострадали в результате пожара в хостеле на юге Москвы, сообщила пресс-служба МЧС РФ в пятницу, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"На улице Алма-Атинская, дом 7, корпус 2, произошел пожар. Восемь человек обнаружены без признаков жизни, трех человек осматривают медики", - говорится в сообщении.

Возгорание произошло на первом этаже 16-этажного здания, площадь пожара распространилась до 150 кв. м.

"В 00:47 пожар был ликвидирован", - добавили в ведомстве.

Дальнейшая информация уточняется.