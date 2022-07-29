Лавров проинформировал Блинкена о деталях договоренностей в Стамбуле

БАКУ /Trend/ - 29 июля по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, передает Trend со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили текущую ситуацию в Украине.

Обстоятельно рассмотрена ситуация в сфере обеспечения глобальной продовольственной безопасности.

Блинкен был проинформирован о деталях «пакетной» договоренности, подписанной 22 июля с.г. в Стамбуле, о транспортировке украинского зерна из черноморских портов и по продвижению российского экспорта продовольствия и удобрений. Лавров особо отметил, что ситуация осложняется американскими санкциями, а обещания США предоставить соответствующие изъятия для российских продовольственных поставок пока не реализуются. Указано на неприемлемость использования «коллективным Западом» этой проблемы в своих геополитических интересах.

Проведен обмен мнениями по проблематике двусторонних отношений, остро нуждающихся в нормализации. Касательно возможного обмена заключенных граждан России и США с российской стороны настоятельно предложено вернуться в режим профессионального, без спекулятивных информационных вбросов, диалога в режиме «тихой дипломатии».