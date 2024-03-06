В результате взрыва на ТЭЦ в России пострадали 16 человек

БАКУ /Trend/ - В результате взрыва на Шагоранской ТЭЦ в Улуг-Хемском районе Республики Тыва Российской Федерации пострадали 16 человек, сообщил заместитель председателя администрации Улуг-Хемского района Буян Маскыр, передает Trend.

По его словам, состояние остальных лиц, находившихся на объекте, нормальное.

Правительство Тувы подтвердило данную информацию, состояние пострадавших уточняется.

По данным правительства республики, все четыре котла на Шагонарской ТЭЦ не пострадали и функционируют в штатном режиме.