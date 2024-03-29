В Таджикистане задержаны 9 человек в связи с терактом в "Крокус Сити Холле"

БАКУ /Trend/ - В Таджикистане задержаны 9 человек, подозреваемых в причастности к террористическому акту, совершенному в "Крокус Сити Холле".

Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на зарубежные СМИ.

Было подчеркнуто, что задержанные также подозреваются в связях с ИГИЛ.

Отметим, что 22 марта неизвестные устроили стрельбу из автоматов в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. Инцидент произошел перед началом концерта группы "Пикник".

26 марта сотрудники МЧС завершили разбор завалов после теракта в "Крокус Сити Холле". По последним данным, число погибших в теракте выросло до 143 человек.

В отношении лиц, обвиняемых в совершении теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в России, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Они взяты под арест сроком на 1 месяц и 28 дней, то есть до 22 мая 2024 года. Таким образом, по решению суда лица, обвиняемые в совершении террористического акта - Далерджон Мирзоев, Саид Акрам Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Махаммадсобир Файзов были помещены в СИЗО.

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