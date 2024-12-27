СМИ: Аэропорт Грозного закрыли уже после удара по азербайджанскому самолету

БАКУ/Trend/ - Российский телеграм-канал ВЧК-ОГПУ сообщил об обнаруженных им новых подробностях катастрофы самолета AZAL, летевшего из Баку в Грозный.

Издание утверждает, что версия о том, что самолет был поражен средствами ПВО над Грозным, соответствует действительности, в частности, потому, что аэропорт чеченской столицы был закрыт для полетов уже после удара по борту AZAL.

"Как следует из расшифровки переговоров экипажа самолёта и диспетчера, «столкновение с птицами», о котором пилот сообщил диспетчеру в Грозном, произошло в 08.16. Как удалось выяснить, план «Ковёр», согласно которому все гражданские воздушные суда должны были покинуть опасную зону, был введён на минуту позже ЧП, в 08.17. Судя по всему, уже после того, как на месте поняли, что нанесли удар по самолету", - пишет издание.

Авторы материала утверждают, что экипаж самолета не предупреждали ни о каких ограничениях из-за возможных атак БПЛА. "О плане "Ковер", если он вводился до удара по самолету, должны были сообщить экипажу, о как следует из расшифровки переговоров, никаких предупреждений не было. Руководитель полетов, ответственный в тот день, и вовсе получил информацию о закрытии аэропорта для авиарейсов от военных в 08.21, через 5 минут после удара", - подчеркивают журналисты.

Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий AZAL, следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.

На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа).

После крушения пассажирского самолета в больницу поступили 27 человек. Из них 15 человек являются гражданами Азербайджанской Республики, 8 - Российской Федерации, 3 - Кыргызской Республики. Личность одного человека пока не установлена.

Оба пилота экипажа, а также бортпроводница погибли, два члена экипажа выжили.

26 декабря в Азербайджан были доставлены 14 пострадавших и тела четырех погибших.

"Черный ящик" самолета уже обнаружен и для его анализа проводятся процедуры в соответствии с международными авиационными конвенциями. На данный момент ведется расследование причин катастрофы. Окончательные выводы будут сделаны после завершения всех необходимых исследований и анализа данных.