МИД: Анкара призывает германские власти предпринять шаги для предотвращения нападений на турецкие мечети

БАКУ /Trend/ - Анкара ожидает, что Берлин найдет виновных в недавних нападениях на турецкие мечети в Германии. Об этом говорится в сообщении турецкого МИД, передают турецкие СМИ.

"Мы с беспокойством отмечаем растущие нападения на турецкие мечети в Германии расистскими, антиисламскими группировками и террористической организацией РПК", - говорится в сообщении.

Министерство призвало германские власти предпринять шаги для предотвращения подобных нападений в будущем.

"В заявлении РПК о том, что подобные атаки продолжатся, и ответственность, которую они взяли за нападение в Лауффен-ам-Неккаре, показывает реальное лицо террористической организации", - говорится в сообщении министерства.

Отметим, что на две турецкие мечети, одна из которых находится в Берлине, а другая в городе Лауффен-ам-Неккар были атакованы в последние несколько дней.

(Текст: Али Гасымов)

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