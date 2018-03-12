МИД: Анкара призывает германские власти предпринять шаги для предотвращения нападений на турецкие мечети

12 марта 2018 02:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Анкара ожидает, что Берлин найдет виновных в недавних нападениях на турецкие мечети в Германии. Об этом говорится в сообщении турецкого МИД, передают турецкие СМИ.

"Мы с беспокойством отмечаем растущие нападения на турецкие мечети в Германии расистскими, антиисламскими группировками и террористической организацией РПК", - говорится в сообщении.

Министерство призвало германские власти предпринять шаги для предотвращения подобных нападений в будущем.

"В заявлении РПК о том, что подобные атаки продолжатся, и ответственность, которую они взяли за нападение в Лауффен-ам-Неккаре, показывает реальное лицо террористической организации", - говорится в сообщении министерства.

Отметим, что на две турецкие мечети, одна из которых находится в Берлине, а другая в городе Лауффен-ам-Неккар были атакованы в последние несколько дней.

(Текст: Али Гасымов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Президент Турции подверг жесткой критике позицию НАТО по Сирии
Турция 02:35
Турция срочно нуждалась в ЗРС и поэтому выбрала С-400 - глава МИД
Турция 10 марта 23:43
Ашхабад и Анкара провели политические консультации
Туркменистан 10 марта 10:29
США платят террористам в Сирии зарплату – Эрдоган
Турция 9 марта 16:43
Турецкая компания приступила к строительству текстильного комплекса в Туркменистане
Бизнес 9 марта 10:53
В НАТО предложили ограничить масштаб и сроки турецкой операции в Африне
Турция 8 марта 23:07
Замминистра обороны Турции примет участие в футбольном турнире в Баку
Политика 8 марта 13:15
Израиль продолжает переговоры с Турцией для поставок газа в ЕС
Израиль 8 марта 08:18
Генерал НАТО: С-400 в Турции будет представлять огромный вызов для систем альянса
Другие страны 8 марта 06:56
В турецкой провинции произошло землетрясение
Турция 7 марта 21:04
Росатом подтверждает планы по получению лицензии на строительство АЭС в Турции в марте
Россия 7 марта 16:47
МИД РФ прокомментировал аннулирование цюрихских протоколов между Турцией и Арменией
Турция 7 марта 14:01
В Баку пройдет четырёхсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Ирана, Турции и Грузии (Эксклюзив)
Политика 7 марта 13:50
Владимир Путин: Россия заинтересована в хороших отношениях с Турцией
Россия 7 марта 13:32
Лавров встретится в Астане с главами МИД Ирана и Турции
Россия 7 марта 12:51
Владимир Путин: Договоренности между РФ, Ираном и Турцией по Сирии работают
Россия 7 марта 12:02
Турция и Китай будут сотрудничать в сфере культуры
Турция 7 марта 09:27
На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4,3
Турция 7 марта 05:11