Турция провела испытания гаубицы Fırtına-2

12 марта 2018 10:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Турции проведены удачные испытания гаубицы Fırtına-2 (Шторм-2), пишут в понедельник турецкие СМИ, со ссылкой на военные источники. Сообщается, что гаубица Fırtına-2 разработана специалистами турецкой оборонной промышленности.

Согласно данным СМИ, испытания гаубицы Fırtına-2 были проведены в провинции Сакарья на северо-западе Турции.

Дальность, на которой гаубица Fırtına-2 поражает цели, достигает 40 километров.

Отметим, что с 2011 года в Турции в рамках усиления отечественной оборонной промышленности налажено производство мобильных форпостов, хорошо зарекомендовавших себя в борьбе против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), а также производство пистолетов Canik TP9, беспилотников ANKA и другой военной техники.

Турция также ведет разработку отечественной боевой лазерной системы.

Ранее в Турции были проведены испытания отечественной ракеты большой дальности класса «земля-земля».

Получившая название KAAN, новая ракета была запущена с полигона в провинции Синоп на севере Турции и, пролетев 280 километров в заданном направлении, упала в Черном море. Отмечалось, что эти испытания являются последними, после чего ракета будет принята на вооружение турецкой армии.

Ракетная система KAAN производства компании «Рокетсан» была представлена на международной выставке оборонной промышленности IDEF-2017 в Стамбуле.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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