ВС Турции освободили свыше 70% сирийского Африна - пресс-секретарь президента

БАКУ /Trend/ - ВС Турции освободили свыше 70 процентов сирийского города Африн, сказал пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, сообщают в четверг турецкий СМИ.

По словам Калына, не исключено, что в ближайшие дни Африн будет полностью освобожден от террористов.

Пресс-секретарь также отметил, что в рядах террористов PYD и YPG находится не малое число граждан Европы и США, принимающих участие в боях с ВС Турции.

Отметим, что 13 марта Генштаб Турции заявил о том, что ВС Турции и силы Свободной сирийской армии (ССА) полностью окружили Африн.

Напомним, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Как заявил ранее премьер Турции Бинали Йылдырым, предполагается, что в Африне дислоцируется около 8-10 тысяч террористов PYD и YPG.

В операциях задействованы самолеты F-16 ВВС Турции, которые наносят авиаудары по позициям PYD на сирийско-турецкой границе.

Турция начала стягивать военную технику к сирийской границе с июня прошлого года. Сообщалось, что техника сосредотачивается в турецкой провинции Килис, которая граничит с сирийской территорией, контролируемой отрядами YPG и PYD.

Напомним, что подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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