Турция защищает Европу от терроризма – премьер

17 марта 2018 10:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция защищает Европу от терроризма, сказал премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, комментируя резолюцию Европарламента по Африну, пишут в субботу турецкие СМИ.

По словам Йылдырыма, Европа сама не может и не в состоянии бороться с терроризмом.

Он отметил, что Европа должна молиться за Турцию и благодарить Анкару за успешную борьбу с терроризмом.

Напомним, что ранее депутаты Европейского парламента приняли резолюцию с призывом прекратить боевые действия на всей территории Сирии. Резолюция также призывает правительство Турции вывести свои войска из Африна.

Отметим, что 13 марта Генштаб Турции заявил о том, что ВС Турции и силы Свободной сирийской армии (ССА) полностью окружили Африн.

Напомним, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Как заявил ранее премьер Турции Бинали Йылдырым, предполагается, что в Африне дислоцируется около 8-10 тысяч террористов PYD и YPG.

В операциях задействованы самолеты F-16 ВВС Турции, которые наносят авиаудары по позициям PYD на сирийско-турецкой границе.

Турция начала стягивать военную технику к сирийской границе с июня прошлого года. Сообщалось, что техника сосредотачивается в турецкой провинции Килис, которая граничит с сирийской территорией, контролируемой отрядами YPG и PYD.

Напомним, что подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu

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