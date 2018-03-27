Турция призвала все группы в Афганистане стать частью политического процесса

27 марта 2018 11:29 (UTC+04:00)

Турция призывает все группы в Афганистане признать правительство республики и стать частью легитимного политического процесса. Об этом заявил во вторник на открывшейся в Узбекистане международной конференции по Афганистану "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие" министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает ТАСС.

"Национальное правительство Афганистана включает представителей всех сегментов афганского общества, поэтому у этого правительства есть уникальный потенциал и обязанность продвигать процесс примирения. Мы призываем все группы в Афганистне признать правительство Афганистана, осудить насилие и стать частью легитимного политического процесса", - сказал он.

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