В Турции задержаны свыше 40 членов ИГ

28 апреля 2018 11:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках проведенной в Стамбуле спецоперации задержаны 41 членов террористической организации «Исламское Государство» (ИГ), пишут в субботу турецкие СМИ.

Сообщается, что большинство задержанных являются гражданами иностранных стран, и среди них есть и женщины.

О деталях операции не сообщается.

Отметим, что накануне, в результате спецоперации, проведенной Турецкой разведывательной службой (MİT), были задержаны три члена ИГ.

Отметим, что 13 апреля в турецкой провинции Адана в рамках спецоперации был задержан гражданин Сирии Рийад Хаджи Осман - один из палачей (ИГ).

Отметим, что 24 января текущего года в провинции Шанлыурфа на юго-востоке Турции был задержан так называемый «министр здравоохранения» ИГ Кэфах Башер Хусейн.

Напомним, что 12 января текущего года полиция Турции задержала так называемого "министра сельского хозяйства" ИГ Тарыка Ахмета.

В декабре 2017 года в турецкой провинции Хатай на границе с Сирией был задержан один из известных палачей ИГ, 28-летний террорист по прозвищу Махмуд.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Турции задержаны члены «бригады смертников» ИГ
Турция 17 апреля 10:13
В Турции задержан один из палачей ИГ
Турция 13 апреля 11:58
В Ираке приговорены к смертной казни шесть турчанок – СМИ
Турция 2 апреля 18:25
В Турции задержаны 13 подозреваемых в подготовке теракта у консульства США
Турция 7 марта 11:26
300 гражданок Турции находятся под арестом в Ираке
Турция 1 марта 16:18
В Стамбуле задержано около 30 членов ИГ
Турция 28 февраля 17:25
Гражданка Турции приговорена к смертной казни в Ираке
Турция 19 февраля 14:09
В Турции задержан "министр связи" ИГ
Турция 2 февраля 16:04
В Турции задержан член ИГ, гражданин России
Турция 1 февраля 11:03
В Турции в 2017 году обезврежено свыше 7 тысяч террористов
Турция 12 января 17:00
В Турции задержан являющийся членом ИГ гражданин Грузии
Грузия 10 января 14:05
В Анкаре задержаны 29 членов «Исламского государства»
Турция 29 декабря 2017 10:01
Полиция Стамбула задержала свыше 10 членов ИГ
Турция 26 декабря 2017 10:16
В Турции задержаны 55 членов ИГ
Турция 21 декабря 2017 11:28
В Турции задержан еще один палач ИГ
Турция 21 декабря 2017 09:57
В Стамбуле задержали более 20 подозреваемых в причастности к ИГ
Турция 9 декабря 2017 21:45
Террористы будут использовать американское оружие против Ирана и Турции – Эрдоган
Другие страны 5 декабря 2017 13:59
В Ираке началась операция против последнего оплота ИГ в стране
Арабские страны 17 ноября 2017 12:17