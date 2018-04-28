В Турции задержаны свыше 40 членов ИГ

БАКУ /Trend/ - В рамках проведенной в Стамбуле спецоперации задержаны 41 членов террористической организации «Исламское Государство» (ИГ), пишут в субботу турецкие СМИ.

Сообщается, что большинство задержанных являются гражданами иностранных стран, и среди них есть и женщины.

О деталях операции не сообщается.

Отметим, что накануне, в результате спецоперации, проведенной Турецкой разведывательной службой (MİT), были задержаны три члена ИГ.

Отметим, что 13 апреля в турецкой провинции Адана в рамках спецоперации был задержан гражданин Сирии Рийад Хаджи Осман - один из палачей (ИГ).

Отметим, что 24 января текущего года в провинции Шанлыурфа на юго-востоке Турции был задержан так называемый «министр здравоохранения» ИГ Кэфах Башер Хусейн.

Напомним, что 12 января текущего года полиция Турции задержала так называемого "министра сельского хозяйства" ИГ Тарыка Ахмета.

В декабре 2017 года в турецкой провинции Хатай на границе с Сирией был задержан один из известных палачей ИГ, 28-летний террорист по прозвищу Махмуд.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.