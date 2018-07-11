В Турции задержан Аднан Октар, более известный под прозвищем Харун Яхья

11 июля 2018 09:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Турции задержан Аднан Октар, который более известен под прозвищем Харун Яхья, пишут во вторник турецкие СМИ. Сообщается, что наряду с Октаром также задержано 235 его сторонников.

Согласно данным СМИ, Октар и его сторонники были задержаны в ходе спецоперации.
Сообщается, что Октар обвиняется в домогательстве, в отмывании грязных денег, в участии в организованной преступности, а также в шпионаже.
О других деталях спецоперации не сообщается.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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