Турецкий депутат в Ереване указал армянам путь примирения с Азербайджаном

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Турция являются одной нацией, двумя государствами, и Армения должна знать это, сказал депутат Партии справедливости и развития (ПСР) Турции Метин Гюндогду, который принимает участие в проходящем в Ереване заседании Комиссии по культуре, образованию и социальным вопросам Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС). Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Гюндогду, позиция Турции по Азербайджану и братские отношения между двумя странами останутся неизменными. Он отметил, что Армения должна освободить оккупированные территории Азербайджана и выполнить условия, необходимые для урегулирования конфликта.

Отметим, что сегодня глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу также отметил, что весь мир признает оккупацию азербайджанских земель со стороны Армении.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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