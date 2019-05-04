Военная база ВС Турции подверглась обстрелу - есть погибшие

4 мая 2019 19:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Военная база ВС Турции, расположенная в провинции Хаккари (на границе с Ираком), подверглась минометному обстрелу, сообщает в субботу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

В министерстве обороны Турции отмечают, что обстрел был совершен террористами PKK/YPG, расположенными в северном Ираке.

В результате погибли три солдата турецкой армии, а также ранен один солдат.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 25 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

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