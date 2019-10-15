Тюркоязычные страны обязаны быть вместе и становиться сильнее – турецкий эксперт

15 октября 2019 10:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ – Тюркоязычные страны обязаны быть вместе и становиться сильнее во всех сферах. Об этом сказал Trend во вторник турецкий журналист, колумнист в ряде газет Кэнан Ясан.

Турецкий журналист отметил, что последние событие на южных границах Турции в очередной раз подтвердили, что только тюркские народы поддерживают друг-друга.

«Во время антитеррористических операций на севере Сирии Турция еще раз убедилась, кто является ее истинным другом», - сказал Ясан.

По словам эксперта, саммит Тюркского совета в Баку способствует расширению перспектив для дальнейшего сотрудничество между тюркоязычными странами и предоставит возможность еще большего укрепления отношений между этими странами.

Турецкий журналист отметил, что, объединившись, тюркоязычные страны вместе смогут стать еще сильнее.

«Настало время для того, чтобы тюркоязычные страны стали еще более независимыми и более не нуждались в чем-то от кого-либо», - сказал эксперт.

Ясан отметил, что тюркоязычные страны обладают огромными человеческими и природными ресурсами, и у этих стран имеются чёткие цели для экономического возрождения.

«Мы должны объединить все наши возможности для достижения прогресса в области технологий, в медицине, обороне и во всех остальных сферах», - сказал Ясан.

Отметим, что 14 октября в Баку состоялось заседание глав МИД Тюркского совета.

Напомним, что Тюркский совет был создан третьего октября 2009 года в Нахчыване. Его цель - развитие всестороннего сотрудничества между государствами-членами.

С момента создания было проведено шесть заседаний Совета.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu

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