В сентябре Турцию посетили свыше 100 тыс. туристов из США и Израиля

БАКУ/Trend/ - В сентябре 2019 года Турцию посетили 116,229 тысячи туристов из США и Израиля, об этом сообщили Trend в министерстве культуры и туризма Турции.

Как отметили в министерстве, в сентябре 2019 года Турцию посетили 58,160 тысячи туристов из США, что на 23,35 процента больше по сравнению с показателем аналогичного периода 2018 года.

"Доля граждан США в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию за этот период, составила 1,07 процента", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в январе-сентябре 2019 года Турцию посетили 455,345 тысячи туристов из США, что на 30,70 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Доля граждан США в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию за январь-сентябрь 2019 года, составила 1,25 процента.

"В сентябре 2019 года Турцию посетили 58,069 тысячи туристов из Израиля, что на 16,57 процента больше по сравнению с показателем аналогичного периода 2018 года.

Доля граждан Израиля в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию за этот период, составила 1,07 процента", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в январе-сентябре 2019 года Турцию посетили 436,341 тысячи туристов из Израиля, что на 24,86 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Доля граждан Израиля в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию за январь-сентябрь 2019 года, составила 1,20 процента.

Согласно информации, в сентябре 2019 года Турцию посетили 5,426 миллиона туристов, что на 13,23 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

За указанный период Анталью посетили 2,172 миллиона, Стамбул - 1,359 миллиона туристов.

В январе-сентябре 2019 года Турцию посетили 36,428 миллиона туристов, что на 14,50 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @rhafizoglu

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