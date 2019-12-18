МИД Турции: Анкара примет меры в ответ на санкции США

18 декабря 2019 00:56 (UTC+04:00)

Санкции США из-за покупки российских систем ПВО С-400 и строительства газопровода "Турецкий поток" не помешают Турции предпринимать шаги для защиты нацбезопасности, Анкара примет меры в ответ на действия Вашингтона, говорится в заявлении турецкого МИД, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Сенат и палата представителей США проголосовали во вторник за оборонный бюджет в размере 738 миллиардов долларов, который предполагает "защиту европейской энергетической безопасности путем введения санкций, связанных с российскими энергетическими трубопроводами "Северный поток 2" и "Турецкий поток". Также оборонный бюджет предполагает запрет на передачу Турции новейших американских самолетов F-35 в ответ на покупку Анкарой С-400.

"Несправедливое препятствование участию нашей страны в программе F-35, в которой она выполняет все свои обязательства, повторение призыва к санкциям в отношении нашей страны из-за поставок С-400, аналогичные меры против проекта "Турецкий поток" свидетельствует о неуважении конгресса к решениям, которые мы принимаем как суверенное государство", - говорится в заявлении.

Члены конгресса США, преследующие внутриполитические цели под влиянием враждебных Анкаре кругов, продолжают подрывать турецко-американские отношения, отмечает МИД Турции.

"Напомним еще раз, что язык угроз и санкций не помешает Турции решительно предпринять необходимые шаги для обеспечения ее национальной безопасности. Никто не должен сомневаться, что Турция примет необходимые меры в ответ на эти враждебные по отношению к нашей стране инициативы", - заявил турецкий МИД.

Анкара также осудила "попытки отменить эмбарго США на поставки оружия на Кипр, которые нанесут удар по усилиям по урегулированию на острове и приведу к опасной эскалации".

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