В Турции за сутки из-за коронавируса скончались 109 человек

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 109 человек, общее число жертв заболевания достигло 2600.

Об этом, как передает Trend, сообщил на своей странице в Twitter министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 104 912, за прошедшие 24 часа 3 122тестов на наличие вируса дали положительный результат.

Министр отметил, что общее число выздоровевших достигло 21 737.