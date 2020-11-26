Турция успешно разработала вакцину против столбняка и дифтерии

Турция успешно завершила производство ответственной вакцины против столбняка и дифтерии. Первая турецкая вакцина соответствует международным стандартам и готова к применению. Об этом сообщил глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа, пишет Trend со ссылкой на агенство Анадолу.

По его словам , работы, проводимые с 2015 года при поддержке министерства в соответствии с политикой развития отечественного производства, начали приносить первые результаты.

«Тестирование вакцины прошло успешно. Разработка вакцины против дифтерии и столбняка проводилась с использованием исключительно отечественного потенциала. Компания Turk İlaç, задействованная в рамках проекта в 2015 году, произвела пробные образцы в 2017 году. На данный момент завершены все этапы производства вакцины, включая производство антигенов. Первая партия вакцины против столбняка и дифтерии, прошедшая необходимый контроль качества, была одобрена и доставлена в Минздрав», сообщил Коджа.

Кожда отметил значимые достижения турецких разработчиков в области производства отечественной вакцины.

«Процесс производства отечественной вакцины, начатый в рамках политики импортозамещения, будет продолжен»,-сказал Коджа.