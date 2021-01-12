Турецкий регулятор приступил к расследованию в отношении WhatsApp

Совет по вопросам конкуренции Турции (СВКТ) начал непосредственное расследование в отношении мессенджера WhatsApp. Как отмечает телеканал NTV, на прошедшем в вторник заседании совета принято решение изучить соответствие политики безопасности мессенджера принятым юридическим нормам, а также правомочность передачи данных за рубеж, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

СВКТ постановил проверить на соответствие национальным законодательным нормам процесс и условия обработки со стороны WhatsApp данных пользователей. Расследование будет продолжаться до 8 февраля. По его завершении совет вновь соберется для обсуждения дальнейших шагов в отношении компании.

11 января СВКТ заявил об инициировании расследования в отношении Facebook и принадлежащего компании мессенджера WhatsApp. Совет также приостановил необходимость совместного использования ими данных пользователей социальной сети и мессенджера.

Ранее WhatsApp обновил пользовательское соглашение, обязав всех, кто использует мессенджер, делиться данными с Facebook. В частности, Facebook получит сведения о номере телефона, транзакциях и IP-адресах пользователей.

Это решение в Турции встретили с серьезной критикой, на протяжении последних нескольких дней одним из самых популярных хэштегов в турецком сегменте Twitter остается #WhatsAppSiliyoruz (#УдаляемВотсап). Как убедился корр. ТАСС, многие сотрудники турецких госучреждений стали заводить аккаунты в Telegram и BIP - мессенджере, принадлежащем лидирующей турецкой телекоммуникационной компании Turkcell.