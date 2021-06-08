Президент Кыргызстана посетит Турцию с официальным визитом

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 9–11 июня посетит с официальным визитом Турцию. Об этом, как передает Trend со ссылкой на агентство Анадолу, сообщает пресс-служба кыргызского лидера.

В рамках визита Жапаров проведет двусторонние переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Лидеры двух стран обсудят двустороннее и многостороннее сотрудничество, а также актуальные вопросы взаимодействия в рамках Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ).

Президенты примут участие в V заседании Высшего совета стратегического сотрудничества между Кыргызстаном и Турцией.

В рамках официального визита ожидается встреча президента Жапарова со спикером парламента Турции Мустафой Шентопом.

Жапаров примет участие в бизнес-форуме между Кыргызстаном и Турцией, встретится с гражданами Кыргызстана, студентами и представителями диаспор, общественных объединений и организаций, работающих в столице Турции.