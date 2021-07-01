В Турции разрешили вводить третью дозу вакцины от COVID-19
В Турции лица старше 50 лет, а также медицинский персонал смогут получить третью дозу вакцины от коронавируса нового типа.
Об этом сообщил глава Минздрава республики Фахреттин Коджа по итогам заседания Научно-консультативного совета страны борьбе с распространением COVID-19, передает Trend со ссылкой Анадолу.
По словам министра, желающие сделать дополнительную прививку могут записаться прием по всей стране начиная с четверга.
Глава ведомства отметил, что выбор вакцины для прививки остается исключительно за пациентом.
Коджа напомнил о важности вакцинации для достижения коллективного иммунитета против COVID-19.
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