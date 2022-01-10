Число госпитализаций с коронавирусом в Турции увеличилось на 6,2%

БАКУ /Trend/ - Число госпитализаций с коронавирусом в Турции за последние три недели увеличились на 6,2 процента.

Как передает Trend, об этом на своей странице в Twitter написал министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

"Нет значительного увеличения в количестве интенсивной терапии и интубации. Большинство жертв — люди старше 60 лет и с хроническими заболеваниями", - отметил он.

По его словам, Стамбул является эпицентром роста случаев заражения "омикрон"-штаммом.