Число госпитализаций с коронавирусом в Турции увеличилось на 6,2%
БАКУ /Trend/ - Число госпитализаций с коронавирусом в Турции за последние три недели увеличились на 6,2 процента.
Как передает Trend, об этом на своей странице в Twitter написал министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
"Нет значительного увеличения в количестве интенсивной терапии и интубации. Большинство жертв — люди старше 60 лет и с хроническими заболеваниями", - отметил он.
По его словам, Стамбул является эпицентром роста случаев заражения "омикрон"-штаммом.
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