Турция предложила Стамбул для очных заседаний контактной группы по Донбассу

Турция в ответ на запрос председателя ОБСЕ предложила Стамбул в качестве потенциального места очных заседаний трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию на востоке Украины при условии наличия консенсусного решения. Об этом сообщил в среду специальный представитель действующего председателя ОБСЕ на Украине и в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе посол Микко Киннунен по итогам видеоконференции рабочих групп контактной группы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В ответ на просьбу председателя ОБСЕ Турция предварительно предложила Стамбул в качестве потенциального места проведения встреч ТКГ при условии достижения консенсуса. Выражаю за это благодарность Турции. Я проинформировал участников дискуссий об этой возможности вернуться к очным встречам. Я убежден, что личные встречи повысят качество и конфиденциальность наших обсуждений", - говорится в заявлении Киннунена, которое распространила пресс-служба ОБСЕ.

Как отметил спецпредставитель ОБСЕ, в среду состоялось первое в 2022 году обсуждение в рамках контактной группы в режиме видеоконференции. "Несмотря на то, что количество нарушений режима прекращения огня сократилось более чем на 70% по сравнению с прошлым месяцем, обязательство [по его соблюдению] не было выполнено в достаточной мере", - отметил Киннунен.